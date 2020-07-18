شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير بن كده يناقش مع القطاع النسوي بلجنة الاعتصام وثيقة الشرف لإبناء المهرة و المكونات السياسية والقبلية والمجتمع المدني. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى صباح اليوم السبت وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله كده بصالة باني بحضور مستشار المحافظ الشيخ سعد محمد سعيد دعنان مستشار المحافظ لشؤون العلاقات العامة و الأستاذة حسينة سالم الحريزي برلمانية سابقة وفاطمة كلشات رئسية دائرة المرأة بلجنة الاعتصام و اخريات من مختلف المكونات السياسية بالمحافظة.



وقال معالي الوزير أن الهدف من اللقاء هو اجماع الكلمة لابناء محافظة المهرة حفاظا علي المحافظة من التشظي والانقسام والتشرذم واشار الى أنه وبناء على قرار محافظ المحافظة محمد علي ياسر بتشكيل لجنة من الشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسبة والذي يصل عددهم الي 24 شخصية.

وفي اللقاء تم قراءة مسودة الوثيقة المختصرة والمكونة من 11 بندا حول كل المسائل محل اهتمام كل ابناءمحافظة المهرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها

شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد

فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة)

ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع!

‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد

شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة )

السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!.

الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله

معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟

ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد)

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا

Advertisements

و استعرض الوزير كده وثيقة الشرف لإبناء المهرة و المكونات السياسية و القبلية أمام الحاضرات موضحا بالقول أهمية الحفاظ على مصلحة المهرة فوق كل المصالح الحزبية أو الخاصة وان أمن المهرة و استقرارها مطلب الجميع و هو بمثابة واجب وطني مقدس ومسؤولية الجميع.

و ذكر على أهمية انتهاج مبدا التهدئة و تجنب انشاء أي تشكيلات عسكرية أو سياسية خارج السلطة وضرورة توحيد الخطاب الاعلامي جامع لكل وسائل الإعلام بالمحافظة.

من جانبهن قدمت القيادة النسائية بلجنة الاعتصام مقترحات و آراء تعاني منها كل اسرة مهرية حسب ما ذكر لادراجها ضمن وثيقة الشرف ضمنها التمسك بسيادة الوطن و عدم التفريط بإرض المهرة مهما كانت الظروف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب و اعتماد النزاهة و القدرة في المناصب الادارية واعطاء المرأة حصتها من المناصب القيادية و من المقترحات المقدمة وضع الأولوية الخاصة من المرافق الخدمية في تطوير و النهوض بالبنية التحتية للمهرة و اعمارها و اخيرا منع تجارة المحرمات بكل أنواعها و اشكالعا و وضع وثيقة الشرف بين القبائل و الإلتزام بها من قبل الجميع.



في الأخير وبعد قراءة المسودة فتح باب النقاش لكل الحاضرات.