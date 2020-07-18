شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تهدد بغرمات مالية والطرد و الترحيل لمن يرتكب هذه المخالفة وتطبيق القرار يبدأ يوم غدا الأحد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزراة الداخلية السعودية عن عقوبات مشددة لمن يخالف نظام الدخول الى مكة المكرمة لاداء شعيرة الحج دون تصريح رسمي يسمح له بذلك . وشدَّد الأمن العام السعودي على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح. وقال الامن العام السعودي انه ابتداء من غد الاحد 26 ذو القعدة حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يغرم من يخالف تعليمات منع الدخول للمشاعر المقدسة بغرامة مالية (??.???) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. واوضحت ان الغرامة في المرة الثانية ستكون 20 الف ريال سعودي اما في حال كررها المقيم فان العقاب سيكون 40 الف ريال والترحيل من الاراضي السعودية.

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