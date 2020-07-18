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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يؤكد إهتمام الدولة بحضرموت لأهميتها الوطنية والتنموية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، إهتمام الدولة بمحافظة حضرموت لأهميتها الوطنية والتنموية ومواقف أبناءها المشرفة مع الوطن في كل المراحل والمنعطفات والظروف.
جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، اطلع من خلاله على مستجدات الأوضاع المحافظة بصورة عامة، وفق ما نشرت وكالة سبأ الرسمية .
وقال هادي " ان حضرموت ستحظى بالمزيد من الاهتمام على كافة الأصعدة التنموية والخدمية ومساعدة السلطة المحلية على تجاوز مختلف التحديات والصعاب" .. مشيداً بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأبناءها المخلصين وأدوارهم في تثبيت الأمن والاستقرار لمصلحة الوطن والمواطن.
كما أشاد بانحياز أبناء المحافظة الدائم لخيار الدولة والسلم ورفض الفوضى والانجرار للعنف بمختلف أشكاله.
وأكد رئيس الجمهورية اهتمامه بتلبية مطالب أبناء المحافظة بما يؤسس لدولة الاتحادية التي ينشدها اليمنيون.. دولة العدالة والمساواة والحكم الرشيد.
من جانبه عبر محافظ حضرموت عن سروره بهذا الاتصال واهتمام ومتابعة فخامة الرئيس الدائمة بحضرموت ساحلها وواديها والوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعوبات.
وأشار الى ان حضرموت ستبقى على الدوام محافظة الأمن والسلام والاستقرار ورائدة للنهضة الحديثة التي يتطلع لها أبناءها في أطار اليمن الاتحادي الجديد وفي ظل قيادة الدولة الرشيدة.
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