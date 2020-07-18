- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس في ثلاث محافظات .
وذكرت اللجنة في تغريدتها على تويتر، أنه تم تسجيل (3) حالات في البيضاء وحالة في الضالع ومثلها في عدن .. مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة في البيضاء وتعز وحضرموت .
وأضافت أنه تم تسجل (6) حالات شفاء جميعها من حضرموت، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1581) منها (443) وفاة و(701) تعافي
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.