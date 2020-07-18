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تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في ثلاث محافظات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء اليوم السبت، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس في ثلاث محافظات .

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وذكرت اللجنة في تغريدتها على تويتر، أنه تم تسجيل (3) حالات في البيضاء وحالة في الضالع ومثلها في عدن .. مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة في البيضاء وتعز وحضرموت .

 

وأضافت أنه تم تسجل (6) حالات شفاء جميعها من حضرموت، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1581) منها (443) وفاة و(701)  تعافي

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