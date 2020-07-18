شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على محسن يعزي العميد علي الحنشي في استشهاد نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة الى العميد الركن علي حيدره الحنشي في استشهاد نجله الرائد مقبل علي حيدره الحنشي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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