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كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 07:51 مساءً - عـــاجل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعدام هذه الشخصية اليوم

أصدرخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمرا ملكيا قضى بتنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير. 93707939 وقد أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير فيما يلي نصه: Advertisements أقدم / نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل / الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية-، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 / 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل. 93707939 93707939

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