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كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 07:51 مساءً - عـــاجل.. زوج الفنانة نانسي عجرم يفجر مفاجأة مدوية عن الشاب السوري القتيل ويكشف : ماطلبة داخل الغرفة جعلني أقتلة بدون تردد .. شاهد (فيديو صادم)

كشف طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لأول مرة عن سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما بلبنان في شهر يناير/ كانون الثاني.

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وقال في الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي بدأ عرضه اليوم الخميس حصريا على منصة "شاهد في أي بي" الرقمية إنه كان يطلق الرصاص في الظلام، وكان كل همه في تلك اللحظة هو حماية عائلته.

وأشار إلى أنه، عندما بدأ القتيل في إطلاق النيران داخل المنزل، لم يفكر وواجهه من الجهة المقابلة بعدة رصاصات دون وعي منه.

وقال: "فعلت الشيء الذي لم يكن لدي خيار له"، هذا شخص مات ظالما، وليس مظلوما، وظلم عائلته".

وفي المقابل، يعرض الفيلم وجهة نظر أسرة القتيل، الذين يؤكدون أن الحقيقة لا يعلمها سوى الله.

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وقالت منصة "شاهد" في تقديمها لفيلم "الرواية الكاملة" إنه "يعرض الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي، وتحولت إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة".

وأشارت إلى أنه سيشارك في تقديم الفيلم التسجيلي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم والمطربة اللبنانية نفسها.

يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال فادي الهاشم إلى التحقيق بعد الحادث، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وأحدثت القضية حالة من الجدل كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، التي وصلت إلى اتهام البعض بأن جنسية القتيل أثرت في سير التحقيقات، واستغلاله من قبل البعض لوصف السوريين بالمجرمين، وهو ما دفع فنانين سوريين لمهاجمة رد الفعل تلك.

ووفقا لقناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

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