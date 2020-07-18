شكرا لقرائتكم خبر عن عاجــل : نقل أمير الكويت ’’الشيخ الصباح’’ إلى المستشفى قبل قليل .. والديون الأميري يحزن كافة الكويتيين ويكشف عن مصيره .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 07:51 مساءً - عاجــل : نقل أمير الكويت ’’الشيخ الصباح’’ إلى المستشفى قبل قليل .. والديون الأميري يحزن كافة الكويتيين ويكشف عن مصيره .. شاهد

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت، قبل قليل ، دخول أمير البلاد، الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

28622273

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الصباح، إنَّ أمير البلاد الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

Advertisements

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، طمأن منذ يومين، الجميع، على صحة أمير الكويت، مؤكدًا -عبر تويتر- وبعد لقائه أمير البلاد، أن صحة الأمير بحالة جيدة.

وفي سبتمبر 2019م، دخل أمير الكويت أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية.

كما تعرض أمير الكويت لوعكة صحية في أغسطس 2019م، دخل على إثرها أحد المستشفيات بالعاصمة الكويت.

28622273