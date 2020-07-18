شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "كشفت مفاتنها وارتدت ملابس شبه عارية" .. شاهد منشدة "طيور الجنة" تخلع حجابها وتظهر بصور فاضحة وجريئة جدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، عقب تداول صوراً للفنانة المغربية “أمينة كرم” إحدى نجمات قناة طيور الجنة الشهيرة للأطفال وقد خلعت حجابها وظهرت بإطلالة مثيرة لاختراق عالم الموضة.

وأظهرت الصور تخلي “كرم” عن الحجاب بشكلٍ كامل فيما تفاعل معها مغردون خاصة بعد اتجاهها للعمل في مجال الموضة وتركها مجال الإنشاد للأطفال كما اشتهرت في السابق.

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• "كشفت مفاتنها وارتدت ملابس شبه عارية" .. شاهد منشدة "طيور الجنة" تخلع حجابها وتظهر بصور فاضحة وجريئة جدا

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وعبر مقطع فيديو نشرته كرم، قالت إن زوجة مالك القناة هي السبب الرئيسي في مغادرتها للقناة وكشفت عن مواقف تعرضت لها وزملائها خلال فترة تواجدهن بالقناة.

وقالت كرم إن مروة حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس في إحدى المرات وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال “اللي بده يتفرج يجي يشوف”، مضيفةً أنها شعرت بالإهانة خاصة بعدما أمرت حماد بتعيين موظفة لمراقبة فتيات المغرب من العاملين بالقناة بشكلٍ دائم.

المصدر: وكالات