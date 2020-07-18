آلاف يحتشدون في المكلا دعماً للإدارة الذاتية وبن بريك يؤكد : حضرموت هي مرتكز الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

المكلا - الخليج 365

إحتشد الالاف من أبناء محافظة حضرموت، اليوم السبت، في مدينة المكلا، دعماً للإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، اللواء أحمد سعيد بن بريك .



وجّه اللواء أحمد سعيد بن بريك، كلمة للجماهير التي احتشدت في ساحة الحرية بمدينة المكلا في مليونية" المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا"، عصر اليوم السبت، أكد فيها أن حضرموت جنوبية، وهي مرتكز للجنوب سابقا وحالياً ولاحقا.

وأشار اللواء بن بريك، التي نقل في مستهلها للمحتشدين تحايا الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، إلى أن هذه الفعالية، "أتت لتؤكد أن أبناء حضرموت على قلب رجل واحد، في الوقت الذي يحتفل فيه أبناء الجنوب في العاصمة عدن وفي سقطرى ولحج والضالع، وقريبا في المهرة ويليها شبوة ثم أبين، لتكتمل حلقات محافظات الجنوب في استيعاب الإدارة الذاتية وتنفيذ بنودها".

وأضاف": أبناء حضرموت وكل محافظات الجنوب قدموا قوافلا من الشهداء، وليس من السهل أن نقبل نحن، ولا أنتم أن تقبلوا أن نتنازل عن حقنا ومطالبتنا في تقرير مصيرنا، فنحن ماضون في السير نحو مستقبل هذه الأجيال ومستقبل أحفادنا".

وأكمل اللواء بن بريك:" أيها الإخوة أيها الجموع التي لبت النداء من جميع مديريات حضرموت واديها وصحرائها وساحلها ليقولوا نعم للإدارة الذاتية، نعم من أجل أن نعيش ونتنفس ونأكل ونشرب، وتلك هي مبادئ تنفيذ أولويات الإدارة الذاتية، التي اختارت خمس قضايا وتبنتها وهي الصحة أولا ثم الكهرباء والماء والتعليم والنظافة".

وواصل كلمته قائلاً:" نحن في عدن وسقطرى والضالع نتابع تنفيذ الإدارة الذاتية في المحافظات على أرض الواقع ونسعى إلى تجاوز ذلك الجمود الذي تداولته حكومات الفساد، التي منعت إيصال الكهرباء والماء وصيانة المعدات، وبالتالي حرماننا من أبسط حقوقنا التي نحن بصددها في هذه الحياة".

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ولفت اللواء بن بريك أن هذه الفعالية المليونية لتأييد الإدارة الذاتية وقيامها في محافظة حضرموت ساحلها وواديها، أتت لنقول من خلالها لقوى الفساد " أرحلوا من أمامنا، أرحلوا لنسير من أجل انقاذ هذا الشعب، فلا يجوز أن تكون محافظة حضرموت وهي تنتج ما يوازي 120مليون دولار شهرياً وتحرم من الكهرباء والماء"، مؤكداً أن الإدارة الذاتية جاءت لاستثمار تلك الموارد التي تصرفها الحكومة اليمنية وأذرعها في المحافظات للفساد والفاسدين.

كما جدد اللواء بن بريك على "مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، الذي لايزال قائما في وادي حضرموت وتستخدمه أذرع السلطة والحكومة في سيئون ونواحيها، حيث نفقد يومياً فلذات أكبادنا في القتل المباح بدم بارد، ونحن من خلالكم اليوم نوجه بأننا في الإدارة الذاتية لن نسمح ولن نرضى أن تبقى تلك الجيوب والغربان أن تحوم على حضرموت في واديها وصحرائها".

وتابع اللواء كلمته الموجهة للجماهير قائلاً:" نود أن نؤكد من خلال لقائنا هذا وهو خلاصة حضوركم ومشاركتكم في هذه الفعالية أن تكون حضرموت هي مكملة للعاصمة عدن في تحقيق الإدارة الذاتية على أرض الواقع، وستكون الأيام القادمة جهودنا مبذولة في تنفيذها، أكانت بغياب الحكومة، أو بحضور الحكومة القادمة المتفق، لنوجد لهم حياة كريمة يستحقونها".

ووجه اللواء بن بريك في كلمته رسالة للمشبوهين والمزروعين من الإخوان المسلمين الذين لا ينفكوا عن مهاجمة قوات النخبة، بأنه ليس لهم مجال في حضرموت وهم يعون ذلك جيدا"، مبشراً في الوقت نفسه أن مرتبات جنود وضباط النخبة والقوات المسلحة الجنوبية البواسل في كل المحافظات، سيتم صرفها بفضل الإخوة في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، الذيت أبدوا تفهماً وتعاطفاً كبيراً في هذا الشأن.

وختم اللواء بن بريك كلمته مخاطباً الجماهير:" أشد على أيديكم، فوقوفكم اليوم هي رسالة واضحة لمن يقول أن حضرموت ليست جنوبية، فحضرموت جنوبية وأصلها جنوبية وهي مرتكز للجنوب سابقا وحالياً ولاحقا"