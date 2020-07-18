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الجيش الوطني يشن هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة قانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

الجيش الوطني يشن هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة قانية

متابعات_ الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل،  الجمعة، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

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وأكد قائد اللواء 159مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، أن المعركة البطولية التي يخوضها أبطال الجيش مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء من قبضة تلك المليشيا الانقلابية.

 

وقال العميد الشدادي في تصريح لـ (سبتمبر نت) "إن واجبنا ونحن نخوض معارك الشرف والبطولة اليوم في جبهات القتال، لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية".

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