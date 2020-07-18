شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة لـ «محاميات شعبيات» في مجال بناء السلام بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت اليوم بالمكلا دورة تدريبية في مجال بناء السلام لـ «محاميات شعبيات» من مديريات المكلا والشحر وحجر وبروم ميفع، نظمها على مدي خمسة أيام فرع اتحاد نساء اليمن ضمن مشروع الحماية القانونية للنساء والفتيات.



تلقت 12 متدربة معارف حول المفاهيم الاساسية لاساليب معالجة الخلافات والنزاعات وكيفية الحد من العنف الناتج عنها، والتعامل مع آثارها النفسية السلبية ومناهج علوم النفس والخدمة الاجتماعية والإطلاع على النصوص القانونية فيما يخص الأحوال الشخصية.

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