شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 2862 مستفيد من الخدمات العلاجية لمركز الأطراف الصناعية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 استفاد 2862 شخص من الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية منذ بداية العام الجاري.

Advertisements تضمّنت الخدمات العلاجية، تركيب أطراف، وإعادة التأهيل الفني والجسدي، والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة وتأهيلهم للعمل بالمشروع. ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشروعات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، وأحدها مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب والذي حقق نجاحًا منذ انطلاقه في ديسمبر 2019م.

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