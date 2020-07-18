شكرا لقرائتكم خبر عن شاه صورة نادرة للملك" سعود" عقب إنقاذ والده من محاولة اغتيال بالمسجد الحرام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة تاريخية الملك سعود حينما كان وليًا للعهد، بعدما أنقذ والده الملك عبدالعزيز من محاولة الاغتيال بالمسجد الحرام يوم عيد الأضحى عام 1353هـ، الموافق 15 مارس 1935.

وبدا في الصورة، الملك سعود يتوسط عددًا من الأمراء والمسؤولين، بينهم نائب الملك المؤسس في الحجاز حينذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز (إلى اليمين)، ورئيس مجلس الشورى عبدالله الفضل إلى يسار الصورة، والشيخ عباس قطان أمين مكة.