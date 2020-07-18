شكرا لبحثكم عن خبر تنوبه هام وعاجل بشان زفة الاعلامي الكفيف محمد السعودي الليلة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - للتعميم والنشر العاجل ..

بالنسبة لخط السير الخاص بزفة العريس محمد علي عبدالله التي ستقام مساء اليوم انطلاقا من قاعة مون لايت بالمنصورة ..سوف تنطلق الزفة في تمام الساعة التاسعة والنصف من القاعة حتى جولة فندق عدن بخور مكسر ، ثم ستعود بذات الخط باتجاه كورنيش ريمي وصولا إلى الجولة المقابلة لفندق وشقق الأحلام ، والمرور بعدها مباشرة إلى حي عبدالعزيز حيث يقع منزل عريسنا الغالي محمد علي تحديدا جوار مطعم الكوثر .

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وبهذه المناسبة نود أن ننوه للجميع ان خط السير سيرافقه رجال المرور لتنظيم حركة المرور ، وموكب الزفه منذ الانطلاق حتى الوصول إلى منزل العريس ، وعليه نرجو من الجميع الإلتزام والتقيد بإرشادات المرور أثناء تحرك الموكب للزفة.

واخيرا رسالة شكر أوجهها باسمي وباسم العريس وأسرته وأصدقائه ومحبيه لمدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع وهي أيضا لمدير شرطة المرور جمال ديان على التعاون الكبير الذي ابدوه وسخرو من أجله كل الإمكانيات المتاحة كمساهمة في إكمال فرحتنا جميعا وذلك عبر تكليف مجموعة من أفراد المرور وعددا من المركبات والدراجات النارية المرافقة بهدف تسهيل حركة سير الموكب وتسهيل حركة المرور تجنبا لأي ازدحام .

#ابشر_كلنا_اصحابك