شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الانثين صرف راتب شهرين للجيش والشرطة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علم انباء عدن من مصدر خاص أن البنك المركزي اليمني بعدن يجري ترتيباته لصرف مرتب شهرين لجنود وضباط الجيش والامن في عدن بداية من يوم الاثنين المقبل.

وكان المحلس. الانتقالي اعاد للبنك ٨٠ملبون ريال تحفظ عليها منذ حوالي شهر أثناء نقلها من الميناء .

ويعتصم جنود وضباط الجيش والامن أمام مقر التحالف العربي بعدن منذ حوالى عشرة أيام يطالبون بصرف مرتباتهم.