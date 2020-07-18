شاهد .. بث مباشر لمهرجان المكلا المؤيد للانتقالي الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس اليمني الشهيد ابراهيم الحمدي الذي اغتيل في 11 أكتوبر 1977. وأظهرت الصورة الرئيس الحمدي أثناء إطلاعه على

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