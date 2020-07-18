شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرمال المتحركة تقطع الخط الدولي "المكلا عتق" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 المكلا - الخليج 365 لليوم الثاني على التوالي وسيارات المسافرين لاتزال عالقة في منطقة عرقة بمديرية رضوم جنوب محافظة شبوة، وذلك عقب انقطاع الخط الدولي – عدن المكلا- عتق، جراء الرمال المتحركة.

Advertisements وطالب ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي السلطات المحلية بالمحافظة والمديرية بسرعة رفع المعاناة وتوفير شيولات لإزاحة الكثبان الرملية. يذكر أن خط ( المكلا - عتق ) يعاني من نفس الإشكالية بموقع النشيمة التابع لمديرية رضوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرمال المتحركة تقطع الخط الدولي "المكلا عتق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.