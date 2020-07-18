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هجوم حوثي واسع على مواقع مليشيا الحوثي في قانية شمال البيضاء

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البيضاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

هجوم حوثي واسع على مواقع مليشيا الحوثي في قانية شمال البيضاء

البيضاء - الخليج 365

شنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

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وأكد قائد اللواء 159مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، أن المعركة البطولية التي يخوضها أبطال الجيش مسنودين برجال القبائل وطيران التحالف ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء من قبضة تلك المليشيا الانقلابية.

 

وقال العميد الشدادي في تصريح وفق موقع (سبتمبر نت) "إن واجبنا ونحن نخوض معارك الشرف والبطولة اليوم في جبهات القتال، لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية.

 

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