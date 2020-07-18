شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من شرطة تعز بشأن الأفراد المستجدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 تعز - الخليج 365 أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز، لجميع الأفراد المستجدين الذين لم يأخذوا الدورة التدريبية بأن عليهم عليهم سرعة الحضور والتواجد صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٠م في مبنى إدارة حراسة المنشآت ومقابلة اللجنة.

Advertisements وأضافت، أن من سيتخلف ستتخذ في حقه الإجراءات الصارمة مع إحضار البطاقة الشخصية أو أي وثيقة لإثبات الشخصية ويستمر الحضور حتى إشعار آخر.

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