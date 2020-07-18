تعرف على النشرة التحذيرية الخاصة.. أمطار رعدية واضطراب البحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الخاصة التحذيرية ليوم السبت الموافق 18/07/2020



ووفقا للمركز، فإن النشرة الخاصة المتوقعة خلال ال24ساعةالقادمة بمشيئة الله تعالى

أمطار رعدية واضطراب البحر.

Advertisements

وقالت النشرة "منّ الله علينا يوم أمس بامطار رعدية متفرقة شملت أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الشرقية، جعلها الله امطار خير وبركة.

وتابع" ولاتزال حالة عدم الاستقرار في الأجواء تؤثر على اجزاء واسعة من محافظات بلادنا الجبلية ومناطق متفرقة من الصحاري والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية و الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المتوقع هطول امطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وتمتد شرقاً الى الصحاري والهضاب الداخلية في مارب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت وغرباً الى المرتفعات الجبلية للسواحل الغربية و اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها من المهرة شرقاً الى لحج غرباً.

كما يتوقع ايضا ان تكون حالة عدم الاستقرار وهطول الامطار اكثر شمولية واكثر غزارة خلال الثلاثة الايام المقبلة ابتداءً من يومنا هذا السبت .

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار الرعدية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية و شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار خاصةً ارخبيل سقطرى، ويكون اقل ارتفاعاً للموج واضطراباً على السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية لبلادنا.