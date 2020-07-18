تعرف على الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر وهطول أمطار رعدية في المساء، وغائمة جزئياً الى غائمة أثناء النهار مع تشكل السحب الركامية المتفرقة الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وقد تمتد شرقاً الى أجزاء من الهضاب الداخلية

والمناطق الساحلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى و الرطوبة النسبية على سواحل بلادنا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول أحياناً الى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة الى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية تصل اقصى سرعة لها ما بين (15 الى 25) عقدة، مثيرة للأتربة والغبار. حيث تتكون قطع من السحب المنخفضة الممطرة على أجزاء من السواحل الشرقية أثناء الصباح الباكر وهطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة، واتربة عالقة خفيفة على السواحل الجنوبية والغربية.

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وفي المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً وأرتفاع في درجات الحرارة العظمى وهطول أمطار متفرقة رعدية على أجزاء من صحاري (المهرة، حضرموت و شبوه) والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة، مع وجود اتربة عالقة.

أما أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة والرياح جنوبية غربية نشطة جداً تتراوح سرعتها من 30 إلى 50عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار الرعدية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في المنعطفات الجبلية وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية و شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار خاصةً ارخبيل سقطرى، ويكون اقل ارتفاعاً للموج واضطراباً على السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية لبلادنا.