القوات الجنوبية تكسر ثلاث هجمات منفصلة للمليشيات شمال شرقي الحُشاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

الضالع - الخليج 365

تمكنت وحدات من القوات الجنوبية خلال الساعات الماضية من كسر ثلاث هجمات منفصلة حاولت شنَّها المليشيات الحوثية باتجاه مواقع القوات الجنوبية في قطاعي الثَّوخب و حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحُشاء.



وقد بدأت هذه المليشيات القيام بأُولى محاولاتها الهجومية باتجاه مواقع الحرَّة ومواقع الشهيد العشوي في قطاع حبيل يحيى، لكنها سرعان ما انكسرت، ثم حاولت بهجومٍ ثانٍ عند الساعة الرابعة فجراً باتجاه نفس المواقع إلا أنه انكسر هو الآخر، في حين حاولت بهجوم بائس باتجاه مواقع السَّاحِلة و حَبيل ناجي في قطاع الثَّوخب، والتي لاقت فيه نفس استراتيجية الرَّدع، مادفعها للتراجع والتقهقر وسط خسائر كبيرة تكبدتها.

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وجاءت تلك المحاولات الهجومية بعد تلقي هذه المليشيات ضربات موجعة في معركة الأربعاء الماضي أثناء قيام القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة بتنفيذ عمليات إغارة واسعة على مواقع المليشيات جنوبي منطقة العود، والتي حققت فيها كل أهدافها الإستراتيجية.

وكعادتها تحاول المليشيات الحوثية القيام بهجمات شبيهة عند كل مرة تتلقى فيها خسائر ميدانية، وقد أتت المحاولات الهجومية خلال الساعات الماضية بعد أستقدام المليشيات تعزيزات بشرية كبيرة، وشنت هذه الهجمات في محاولة منها لاستعادة الروح المعنوية المنهارة لمقاتليها جراء الضربات القاصمة التي تلقوها أمس الأول جنوبي العود.