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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أمير الكويت يدخل المستشفى بشكل مفاجئ.. وبيان عاجل من الديوان الأميري ..شاهد





أعلن الديوان الأميري في الكويت، أن الشيخ صباح الأحمد، دخل المستشفى، اليوم السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، إن الأمير دخل المستشفى ظهر اليوم، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلًا المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قال في تغريدة الخميس: "إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سيُجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية، سائلًا العلي القدير أن يحفظه ويبقيه ذُخرًا للبلاد والعباد مع ولي عهده الأمين". وكان وسم بعنوان "#صباح_الاحمد" تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بـ"تويتر" الكويت، بعد تداول أخبار عن تردي الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ومعاناته من عارض صحي مفاجئ. جدير بالذكر، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر/أيلول الماضي في زيارة خاصة، كان مقررًا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.





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