شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الطبيب البريطاني الشهير مايكل موسلي، عن حل سهل وبسيط للقضاء على أصوات الشخير الذي يعاني منه الكثير، بالاعتماد على نظام غذائي محدد.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، قال موسلي: “قد يبدو الأمر قاسيا، لكن السبب الرئيسي للشخير الأكبر هو أن الشخص يعاني من زيادة الوزن”. وتابع: “الحقيقة المزعجة هي أننا كلما كبرنا وأصبحنا أكثر بدانة، فإننا نشخر أكثر، وهذا لأن الحلق يصبح أضيق، وعضلات الحلق واللهاة أضعف، واللهاة هي تلك الأنسجة التي تشبه الإصبع وتتدلى في الجزء الخلفي من الحلق، تصبح أكثر مرونة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها

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ويقترح الدكتور موسلي الخروج من هذا الوضع من خلال اتباع نظام غذائي خاص. ويوصي بخطة Fast 800 ، التي تجمع بين الصيام المتقطع، والنظام الغذائي 5: 2 وحمية البحر الأبيض المتوسط.

وخلطة Fast 800، تحتوي على الكثير من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بالحبوب الكاملة والخبز والأعشاب والتوابل والمأكولات البحرية وزيت الزيتون البكر الممتاز.

ويضيف: “الحل الأفضل غالبا هو إنقاص الوزن. فعندما اعتمدت النظام الغذائي 5: 2 ، في عام 2012 ، فقدت 20 رطلا (9 كغ)، وخسرت أيضا دهونا حول رقبتي، وتوقف الشخير تماما”.

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى فقدان الكثير من الوزن بسرعة، يعتمد النظام الغذائي الخاص على استهلاك 800 سعرة حرارية في اليوم لمدة 12 أسبوعا.