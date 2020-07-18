شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من إنخفاض هرمون الذكورة..؟ اليك كل ما تريد معرفته عن هذة المشكلة والطرق السهلة لعلاجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هرمون التستوستيرون أو ما يُسمى الهرمون الذكري هو المسؤول عن التطور الطبيعي للذكور، ويؤدي إلى ظهور علامات الذكورة لديهم، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في الشعور بالسعادة والهدوء والسلام النفسي.

يُفرز هرمون التستوستيرون في جسم الرجل بكميات أكبر من إفرازه في جسم النساء، وحدوث أي خلل في كمية الهرمون الموجودة في الجسم قد تتسبب في حدوث الكثير من الاضطرابات، هناك بعض الأعراض التي تشير إلى أنك تعاني من انخفاض هرمون التستوستيرون في جسمك، منها انخفاض الرغبة الجنسية وضعف القدرة على الانتصاب، والشعور بالإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة، والتقلبات المزاجية وانخفاض الشعور بالسعادة والراحة النفسية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها

شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد

فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة)

ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع!

‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد

شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة )

السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!.

الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله

معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟

ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد)

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا

Advertisements

هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن بعض العلامات الجنسية لدى الشباب مثل تغيير الصوت، ظهور الشعر في الجسم، وإنتاج الحيوانات المنوية، لذلك يسهل تصور حجم المشاكل التي قد يمر بها الرجال عندما ينخفض معدل إفرازه في الجسم.

تشعر بالتعب وفقدان الطاقة رغم اتباع روتين حياة صحي ؟

وهذه هي الشكوى الأكثر شيوعًا التي تصدر عن المرضى، أغلبهم يعيشون بالقلق عندما يجدون أنفسهم مرهقين، وعند النظر إلى فحوصاتهم، فإن مستويات هرمون التستوستيرون لديهم غالبًا ما تكون منخفضة، كما أن هذا يُحدث انعدام توازن في هرمونات الستيرويد الأخرى مثل هرمون الأستروجين والتي يمكن أن تتسبب في انخفاض مستويات الطاقة في أجسامهم. من خلال إعادة التوازن إلى الجسم فإن المرضى غالبًا ما يستردون طاقتهم وقدرتهم على العمل وعيش حياة صحية أفضل.

حالتك المزاجية تتغير باستمرار

أظهرت الأبحاث والدراسات أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم لا تتسبب في تحول الانسان إلى شخص عدواني أو فقدانه لأعصابه، ولكن على العكس يتحول التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين لدى الرجال، وإذا اختل التوازن بين هذه الهرمونات، فقد تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون الأستروجين إلى التقلبات المزاجية والشعور بالغضب.

هل يؤثر التقدم في السن على هرمون التستوستيرون؟

تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض بشكل طبيعي عندما تكون في أواخر العشرينيات من العمر، ولكن ليس من الضروري أن يُصاب الجميع بقصور في الغدد التناسلية أو انخفاض في هرمون التستوستيرون بسبب تقدمك في السن.

العلامة الأكثر شيوعًا لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لديك هي انخفاض الرغبة في الجنس وحدوث قصور في أدائك الجنسي. ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى زيادة الوزن في منطقة البطن أو التغيرات المزاجية المفاجئة، وهي الأشياء الأكثر رعبًا بالنسبة للشباب والرجال الأصغر سنًا.

في بعض الأحيان قد ينخفض مستوى الهرمون التستوستيرون في جسم الرجل بسبب بعض الأمراض مثل الإيدز، إدمان الكحول، وتليف الكبد.

هل تناول فول الصويا يؤثر على هرمون التستوستيرون؟

زاد استهلاك فول الصويا في الآونة الأخيرة، ليس كمصدر للبروتين النباتي ولكن أيضًا كأحد عناصر الكثير من الأطعمة المصنعة. يجدر الإشارة إلى أن فول الصويا من الأطعمة المثيرة للجدل، رغم أن البعض يتحدثون عنها باعتبارها أحد أفضل الأطعمة الصحية، يرى آخرون أنه قد يكون ضارًا جدًا على الصحة وهناك ادعاءات بأنه قد يؤثر على هرمون التستوستيرون، لا يوجد إجابة حاسة لهذه الأسئلة، ولكن تذكر أن الاعتدال في كل شيء هو الأفضل.

هل يساعد رفع الأثقال على زيادة مستويات التستوستيرون في الجسم؟

إذا كنت تعاني من انخفاض هرمون التستوستيرون، فقد تساعدك التمارين الرياضية. بعد التمرين ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم ولكن ليس لفترة طويلة. ليس من الواضح حتى الآن ما هي الآثار الصحية لفعل ذلك، ولكن بالطبع يوجد الكثير من الفوائد الصحية المتعلقة برفع الأثقال. أظهرت الأبحاث والدراسات أن رفع الأثقال لها تأثير قوي على زيادة هرمون التستوستيرون في جسم الانسان.

زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي

هل تريد زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، إليك الطريقة التزم بنظام غذائي يعتمد على الحبوب الكاملة، والتمارين الرياضية المنتظمة، واحصل على قسط كاف من النوم، ولا تتوقف عن الضحك، كلها أمور تساعد على تخفيف الشعور بالتوتر وتحسين مستويات الهرمون في الجسم.

لا تنسى أهمية تناول فيتامين د، أظهرت الأبحاث أن فيتامين د له فوائد صحية، وكذلك قد يكون مقويًا طبيعيًا لهرمون التستوستيرون في الجسم. كما أن العلاقات الحميمة تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم مستويات الهرمون في الجسم، لذلك حافظ على نمط حياة جنسية صحية.

كما أن المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية تعتبر من أكثر الطرق فعالية لمنع الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة، وثبتت فعاليته على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم.