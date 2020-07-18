شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مقتل نجل قيادي عسكري واصابة آخرين في اشتباكات التربة بتعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر اعلامية بان نجل قيادي باللواء ٣٥ قتل وأصيب ٤ آخرين أثر اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش في التربة جنوب محافظة تعز غربي اليمن.

وقال شهود عيان لكريتر سكاي: قتل الشاب حبيب نجل القيادي باللواء ٣٥ وليد الذبحاني وأصيب ٤ آخرين بالتربة بتعز.

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واضافوا:اصيب حبيب بطلقة نارية بالبطن توفي على اثرها.

وقالوا ان الاشتباكات اندلعت بين مسلحين استهدفوا منزل القيادي باللواء الرابع مشاة عبده نعمان الزريقي وسط مدينة التربة باتجاه نقطة ذبحان.