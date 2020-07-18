شكرا لمتابعة خبر عن مليشيات الإنتقالي تحاصر منزل المحافظ وقبائل الصبيحة تسارع للنكف وترسل تعزيزات ضخمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حاصرت مليشيات الضالع ويافع التابعتان لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، صباح اليوم السبت، منزل اللواء أحمد التركي، محافظ محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الضالع ويافع حاصرت منزل اللواء أحمد التركي محافظ لحج، لعدة ساعات. وبحسب المصادر فإن قبائل الصبيحة التي ينتمي إليها اللواء التركي،

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أرسلت تعزيزات مسلحة إلى محيط منزل المحافظ لحمايته. ومنذ الخميس تحشد مليشيات الضالع ويافع في مدن محافظة لحج دعماً لما تسمى "الإدارة الذاتية" التي تتبناها وللمطالبة بإسقاط المحافظ والقيادات العسكرية الموالية للشرعية في المحافظة.

وتأتي هذه التحركات مع تحركات متزامنة في محافظة حضرموت، ضمن التصعيد الذي يتبناه المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، ضد الشرعية كامتداد لانقلاب عدن في العاشر من أغسطس الماضي.