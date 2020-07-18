شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : اشتعال موجهات عنيفة قبل قليل في مدينة التربة بتعز (تفاصيل أولية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين قوات الشرطة العسكرية وعناصر مسلحة خارجة عن القانون في مدينة التربة جنوب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين قوات الشرطة العسكرية ومسلحين قدموا على متن أطقم عسكرية تتبع مليشيات الاخوان صادمة من منطقة العين القريبة من مدينة التربة.

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وأكدت المصادر أن الاشتباكات التي تدور رحاها الآن في محيط مستشفى خليفة بالتربة استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون ذكر تفاصيل أخرى .

يأتي هذا بعد ساعات من تظاهر المئات من أبناء محافظة تعز في مدينة التربة رفضا لقرار الرئيس هادي القاضي بتعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائداً للواء 35 مدرع خلفاً للعميد عدنان الحمادي وتجنبا للاقتتال في المنطقة.

ورفع المتظاهرون لافتات فيها عبارات رافضة لما وصفوها بـ"التحشيدات العسكرية والصراعات البينية بين الوحدات العسكرية" في ريف الحجرية جنوب المحافظة.

وذكروا أنهم متمسكون بمؤسسات الدولة، وطالبوا رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه بإزالة الاستحداثات العسكرية في مسرح عمليات اللواء ٣٥ مدرع في (صبران والبيرين والراهش) التي تشرف عليها قيادة محور تعز.

وذكروا أنهم متمسكون بمؤسسات الدولة، وطالبوا رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه بإزالة الاستحداثات العسكرية في مسرح عمليات اللواء ٣٥ مدرع في (صبران والبيرين والراهش) التي تشرف عليها قيادة محور تعز.