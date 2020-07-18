شكرا لمتابعة خبر عن وصول اول طقم حوثي الى ادرة امن العبدية والجماعات ترفع الراية البيضاء وقيادة الجيش يوجه بعدم اعتراضهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان طقم تابع لجماعة الحوثي ظل طريقه في جبهة قانية ووصل الى مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وذكرت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من اسر طقم حوثي بأفراده وعیاره في قانیة العبدیة بمحافظة البیضاء كان یبحث عن إدارة أمن العبدیة .

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في السياق ذاته افادت مصادر مطلعة ان جماعة الحوثي رفعت الراية البيضاء في جبهة خرفان- العبدية لانتشال أكثر من 80 جثة لعناصرها الذين سقطوا في الشعاب والتباب حيث دارت رحى المعارك الايام الماضية

واشارت المصادر ان قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجهوا بعدم اعتراض جماعة الحوثي بعد رفعهم الراية البيضاء من اجل انتشال جثث قتلاها.

وتشھد جبهات قانیة العبدیة بمحافظة البيضاء معارك مستمرة بین الجیش الوطني وجماعة الحوثي تتكبد خلالها الاخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح تحت نيران الجيش الوطني والمقاومة والضربات المركزة التي ينفذها طيران التحالف العربي على مواقع جماعة الحوثي وتحقق اصابات مباشرة.