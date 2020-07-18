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كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 04:51 مساءً - عـــاجل .. القبض على والدة الطفلة "حلا الترك" الفنانة "دنيا بطمة" بإوضاع مخلة اثناء ممارسة هذا الفعل الفاضح .. شـاهـد (صورة صادمة)

في تطورات سريعة للقضية التي هزت الوسط الفني، والتي تمثلت في فضائح جنسية وابتزاز لفنانات ومشاهير ورجال أعمال، ألقت الشرطة المغربية القبض ابتسام بطمة، شقيقة المطربة والفنانة المعروفة دنيا بطمة، وذلك بعد ورود اسمها في التحقيقات الجارية على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي".

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وأفادت صحف محلية، أنه تم اقتياد ابتسام إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، للاستماع إلى أقوالها في قضية حساب ابتزازالمشاهير والتشهير بهم، وذلك بعد توقيف خمسة أشخاص في وقت سابق، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بالحساب المذكور، من بينهم دنيا بطمة.

وكانت دنيا بطمة، قد نفت تورطها برفقة شقيقتها في القضية قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

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وكانت تقارير إعلامية مغربية، كشفت أن الشرطة القضائية ألقت القبض على المطربة دنيا بطمة والفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بلقب الشيخة "الطراكس" ،للاستماع إليهما على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وحسب يومية "أخبار اليوم" المغربية، فإن استدعاء بطمة يأتي بسبب شكاية سبق أن تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حول تعرض رئيسه وبعض المحامين، للقذف والتشهير على إحدى صفحات الحساب المذكور.

وطالبت الجمعية الحقوقية في الشكاية بالاستماع إلى المغنية المذكورة، على خلفية اتهامها من طرف العديد من الضحايا المفترضين بأنها هي من تقف وراء هذه الحسابات.

ووجهت الفرقة الوطنية استدعاء للشيخة "الطراكس"، من أجل الاستماع إليها في شأن شكاية وجهتها ضدها المغنية سعيدة شرف، تتهمها بـ"السب والقذف"، وكذا في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل"، على خلفية تصريح أدلت بها لأحد المواقع الإلكترونية أكدت فيه بأنها تتواصل مع حمزة مون بيبي"، وظهورها في أحد الفيديوهات، وهي تغني في أحد العلب الليلية وتردد اسم الحساب المذكور، والاسم الشخصي لمتهم متابع في أول ملف متعلق بالحسابات المذكورة

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