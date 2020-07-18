شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يفشل أمام عروسه ليلة الزفاف.. وردة فعل "جنونية" أرعبت الجميع وقلبت الأمور رأسًا على عقب!!.. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 18 يوليو 2020 04:51 مساءً - عريس يفشل أمام عروسه ليلة الزفاف.. وردة فعل "جنونية" أرعبت الجميع وقلبت الأمور رأسًا على عقب!!.. شاهد

فقد عريس صوابه في ليلة زفافه، وجن جنونه، فور انتهائه من مرسم تقطيع كعكة الزفاف، وذلك في مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويبدأ المقطع المصور، بالعريس وهو يقف بجوار عروسه في الحفل، أمام كعكة مكونة من 3 طبقات، وساءت الأمور عندما أسقط العريس، الذي لم تبدو عليه أي علامات فرح، السكين الذي يقطع به الكعكة، ما أثار هتافات ساخرة منه، من العائلة والأصدقاء، كما انضمت إليهم عروسه، التي ارتدت فستانا أحمر اللون، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

بعدها، تلتقط واحدة من وصيفات الشرف في الحفل سريعا السكين لإنقاذ الموقف المحرج، وتعطيه للعريس مرة أخرى، الذي ينتزعه منها غاضبا، ولكنه يفشل للمرة الثانية في تقطيع الكعكة، الأمر الذي جعله يستشيط غضبا ويلقي بالسكين على طاولة أمامه.

ثم تتدخل نفس المرأة التي تقف بالجوار مرة أخرى، وتقطع جزء من كعكة حفل الزفاف، وتقدمها للعريس، عسى أن يطعمها لعروسه، وبالفعل يقوم العريس بذلك لكن بطريقة مهينة، قبل أن يتناول قطعة منها سريعا، وكل ذلك بدون أي ابتسامة على وجهه.

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