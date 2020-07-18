شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون العقيد "معتز" نجم مسلسل"باب الحارة" ..شاهدو ماذا فعل تنظيم داعش بزوجته لانها فاتنة الجمال ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عُرِف الممثل السوري وائل شرف من خلال مسلسل (باب الحارة) وقدّم دوره على مستوى عال من الدقة، ولعب آنذاك شخصية (العقيد معتز) التي لم تكن سهلة أبداً وتتطلب منه الكثير من التركيز والجرأة والقوّة في الأداء وامتلاك الكثير من الأدوات التقنية إن في الصوت أم الشكل.

لا ينشر صور زوجته (إم جود) كثيراً، ولا صورة أي من أطفاله، ويفضل التركيز على أعماله ومسلسلاته.

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زوجة نجم “باب الحارة” في خطر

لا يحب أن ينشر أخباره الشخصية ولا شيء عن حياته الزوجية على السوشيال ميديا التي تضم الكثير من العقول المتخلّفة، والتي تحولت إلى ساحة تنشر غسيل الأغبياء.

هل يخاف وائل وزوجته من العقول الداعشية التي تحرّم وتحلل العلاقات كما تريد أم إنه من الشخصيات التي نصفق لها كثيرًا لأنها احترمت نجوميتها ولم تعرض بضاعتها هنا وهناك!