350 جريمة قتل وشروع في القتل في محافظة إب خلال 6 أشهر

شهدت محافظة إب، وسط اليمن، أكثر من 352 جريمة قتل وإصابة خلال الستةالأشهر الماضية من العام الجاري2020م.



وحصل "يمن شباب نت" على إحصائية أمنية لجرائم القتل والشروع في القتل الموثقة في المحافظة خلال الستة الأشهر الماضية، كشفت عن 125 جريمة قتل و227 جريمة شروع في القتل.



وبحسب الإحصائية الصادرة عن مباحث أمن إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإنه تم توثيق 105 جريمة قتل عمد، و20 جريمة قتل غير عمد، و 227 جريمة شروع في القتل، ناهيك عن جرائم أخرى لم يتم ضبطها.



ولم تورد الإحصائية جرائم القتل الناتجة عن الانتهاكات الأمنية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء المحافظة والتي تحدث بشكل شبه يومي، والجرائم الأخرى التي ترتكبها قيادات الحوثي وأبرزها جرائم النهب والسطو على الأراضي والممتلكات.



وأوضحت الاحصائية عن وقوع 1722 جريمة خلال المدة تمثلت في جرائم قتل وشروع بالقتل وجرائم حرابة وجرائم سرقات ونهب ممتلكات وجرائم بيع وترويج مخدرات.



ومن أهم الجرائم التي أوردها التقرير 8قضايا نهب ممتلكات، و 55 قضية سرقة منازل، و 31 قضية سرقة محلات، و 53جريمة سرقة سيارات و دراجات نارية.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انتشار واسع للجريمة الجنائية والانتهاكات الأمنية في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح وعصابات الجريمة المنظمة.





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