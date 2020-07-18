شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ظهور نادر لأميرة عبدلية من لحج تشتكي من البساطين على اراضي بستان الحسبني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

طالبت الأميرة مريم صالح مهدي العبدلي حفيدة السلطان عبدالكريم فضل وطالبت بوقف الاعتداء الحاصل على أرض المسماة الخبر وهي بمساحة 21 فدان بمنطقة الحسيني وضبط المعتدين .

وقالت الأميرة مريم صالح مهدي العبدلي في تصريح لعدن تايم :

أطالب محافظ محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ومدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد بالتدخل السريع والعاجل بوقف الاعتداء الذي يجري من قبل (م ص ح) وإيقاف البسط على أرض الخبر البالغ مساحتها 21 فدان بمنطقة الحسيني بمديرية تبن.

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وأضافت ان هذه الأرض هي جزء من مكون بستان الحسيني حيث قام (م ح ص) بالاعتداء عليها بالتواطؤ مع لجنة الصلح في الوقت الذي وجهنا مذكرة إلى رئيس لجنة الصلح القاضي محمد محمود الجنيدي بإلغاء التفويض للجنة الصلح بسبب الاعتداء الذي تم على الأرض وبهذا يكون الاتفاق قد خرج عن مساره.

كما توجهت بمذكرة سابقة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م تأكد للقاضي الجنيدي ببطلان إجراءات تسليم أرض الخبر للمذكور .

وأكدت الأميرة مريم العبدلي أن (م ص ا ) كان مبيت منذ قبل الحديث عن الصلح وهذا ما اوضحته المذكرة المؤرخة ب 1-8-2019 الموجهة لمدير أمن المحافظة بتسليم الأرض له .

واعتبرت الأميرة مريم العبدلي هذا التصرف بمثابة تأميم للأرض بصورة غير مباشرة مطالبة بوقف اي بسط أو اعتداء أو استحداث على أرض الخبر وضبط المعتدين ورفعهم عن الارض.