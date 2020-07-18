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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تكبد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
صنعاء - الخليج 365
كبدت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.
وقال مصدر عسكري، إن القوات الحكومية تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد المليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم".
وأضاف المصدر "أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها المليشيات الحوثية".
وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للمليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.
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