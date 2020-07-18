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القوات الحكومية تكبد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم شرق صنعاء

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

القوات الحكومية تكبد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم شرق صنعاء

صنعاء - الخليج 365

كبدت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.

 

وقال مصدر عسكري، إن القوات الحكومية تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد المليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم".

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وأضاف المصدر "أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها المليشيات الحوثية".

 

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للمليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.

 

 

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