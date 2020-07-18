المشتركة تخمد مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة،مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء والقرى السكنية شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن مليشيات الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية قرى سكنية في شارع الخمسين ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة. Advertisements وأكد المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالسلاح المناسب وحققت ضربات مركزة في صفوف الحوثيين تمكنت من اخماد مصادر النيران. وتتوالى الضربات الموجعة على المليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية على أيدي القوات المشتركة في جبهات الحديدة.

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