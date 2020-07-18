شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك أمريكي عاجل لإنقاذ الأمير السعودي المعزول "محمد بن نايف" وإخراجه من السجن وهذا ماحدث اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا "فرانسيس روني" طلبًا عاجلًا إلى السعودية بشأن ولي العهد السابق الأمير "محمد بن نايف" المعتقل في سجون المملكة.



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وقال السيناتور الأمريكي في تغريدة على "تويتر": "بن نايف عمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة لسنوات عدة، وكان له دور فعال في توفير معلومات لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر".

وطالب النائب الجمهوري بضرورة معرفة مكان تواجد الأمير "محمد بن نايف" فقال: "نحن بحاجة إلى معرفة مكان وجوده الآن وما إذا كان في أمان".

وفي السادس من يوليو/تموز/ الجاري، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد الحالي "محمد بن سلمان" توشك على الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق "محمد بن نايف" بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة، في مقال مطول كتبه المتخصص في الشؤون الخارجية "ديفيد إجناتيوس"، أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام "بن نايف"، بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

يشار إلى أن السلطات السعودية وضعت "بن نايف" في الإقامة الجبرية منذ عزله من ولاية العهد منتصف 2017.

وفي مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات السعودية "بن نايف"، واثنين آخرين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة، بدعوى "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.