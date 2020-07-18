شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يضبط شقيقته مع شخص غريب..وعندما تدخلت إحدى الفتيات حدث مالم يكن في الحسبان وانقلبت الامور رأسا على عقب (فيديو صادم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل قيل إنه من داخل أحد الكافيهات بالمملكة ، وبحسب رواية المغردين فإن فتاة كانت تجلس مع شخص غريب بالكافيه، وعلم شقيقها بتواجدها هناك، وعندما رأته صرخت فقام بضربها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements وتباينت ردود فعل بعضهم حول المقطع بأنه لا يحق له فعل ذلك، إلا أن فتاة سعودية تُدعى “أمل” تركت تعليقًا حول الفيديو جعل المتابعين يتركون المقطع الرئيس الذي يستحق الجدل وهاجموا “أمل” بل وأطلقوا وسمًا تفاعلوا عليه باسم #امل_اخرسي.

ومع إطلاق الوسم #امل_اخرسي والتفاعل عليه بصورة كبيرة صعد لقائمة التريند . وبالعودة إلى التعليق الذي كتبته الفتاة أمل فقد قالت: “أقسم بالله ما ألومه هو من هول الصدمة ما حس بنفسه بس بيندم بيتمنى إنه ترك الموقف بينهم وكسرة عينه محد يدري بها الحين العالم درت اخوياه والناس، ونرجع نقول الله يسترنا بستره وربي مقطع قهرني”.

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