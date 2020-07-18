شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا.. السيسي يطيح بالمقاول والممثل ‘‘محمد علي’’ وهكذا كان مصير الأخير؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بوادر قوية للإطاحة بالممثل والمقاول محمد علي، أزمة كبيرة يتعرض لها الفنان ورجل الأعمال والمعارض المصري محمد علي، حيث يواجه حتمالية ترحيله إلى بلاده بعدما تقدمت السلطات المصرية لإسبانيا بطلب لتسليمه من أجل محاكمته في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وكان محمد علي قد شن هجوما واسعا ودعا إلى أول التظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحدث حراك شعبي في الشارع هو الأبرز في فترة حكم السيسي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع!

‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد

شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة )

السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!.

الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله

معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟

ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد)

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا

Advertisements

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، مثل محمد علي أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية عبر الفيديو يوم التاسع من يوليو الجاري.

ومنحت المحكمة محمد علي، مهلة 45 يوما لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى بلاده.



وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي رفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض لنظام الحكم في مصر على حد وصفه.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير 2019، وألزمته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب.

ووفقا للصحيفة، يتضمن ملف طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني على العديد من الاتهامات، المتمثلة في إبرام صفقات عقارية عام 2006 دون الإعلان عن جزء من مبيعاته.

وعلق محمد علي للصحيفة، قائلا: "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد".

وأتم "إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟ أتمنى أن يقف القضاء الإسباني في صفي ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان".