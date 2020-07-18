ورد الآن : قرار سعودي "صادم" يدفع آلاف المغتربين لمغادرة المملكة والعودة للوطن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements بدأت السعودية تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 15 بالمئة بدلاً عن 5 بالمائة ماسيتسبب في معاناة كبيرة للمقيمين اليمنيين. واتخذت السعودية قراراً في 11 مايو الماضي برفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، نتيجة تضرر القطاع النفطي من تداعيات تفشي فيروس كورونا التى أدت لتهاوي أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد. وتعليقاً على القرار، قال الكاتب الاقتصادي السعودي محمد البيشي إن ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ستدفع فئة من المقيمين للرحيل من المملكة كونها سترفع كلفة المعيشة على المقيمين. ويدفع المغترب اليمني رسوما شهرية وسنوية للسلطات السعودية تحت قوانين عديدة، منها قانون القيمة المضافة الذي تمت مضاعفته 15٪، ومبلغ سنوي لمكتب العمل، ورسوم الإقامة التي قد تكلفه ألآف الريالات، إضافة إلى رسوم التأمين.

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