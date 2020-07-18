شكرا لقرائتكم خبر عن ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج رجل من قبره بعد 6 ساعات من دفنه في إحدى قرى بنجلاديش ليبلغ رجال الشرطة عن الجناة الذين حاولوا اغتياله ودفنه.

وكان المواطن شمس الحق، البالغ من العمر خمسين عاما قد توجه فور خروجه من القبر إلى البوليس في قرية مير يرباري بمقاطعة موريجرام، شمالي العاصمة دكا، ليقدم بلاغا ضد جاره المزارع الذي استأجر مجموعة من الأشخاص ليدبروا محاولة قتله حتى يتسنى له الزواج من ابنته الشابة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع!

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وقال شمس الحق، إن جاره رجل غني وطلب الزواج من ابنته لتكون زوجته الثانية إلا أنه عندما رفض طلبه هدده بالقتل، ونفذ تهديده باستئجار مجموعة من الأشخاص الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح حتى اعتقدوا وفاته، ثم قاموا بدفنه في قبر من الطين والرمال.

وأضاف، إنه عندما فاق من غيبوبته وجد نفسه في القبر وبعد صراع بين الحياة والموت لمدة ثلاث ساعات تمكن من الخروج من القبر ليبلغ عن الجناة.