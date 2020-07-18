شكرا لقرائتكم خبر عن قرد هائج يهاجم النساء والفتيات الصغيرات في الشوارع..وعندما تم الامساك به ووضعه في حديقة الحيوانات حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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هاجم قرد هائج عشرات النساء وأصاب عشرات الإطفال مما أدي إلي إصابتهم وإدخالهم المستشفي بسبب حاجتهم لعمليات جراحية.

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ووفقا لما نشرته الديلي ميل البريطانية، فقد أقدم القرد على ذلك الهجوم الطائش بعد أن فقد إمداداته من الخمر الذي كان يمنحه اياها صاحبه في منزله في ميرزابور بولاية أوتار براديش بالهند.

وبعد وفاة صاحبه، توقف الحيوان عن الحصول على إمداداته من الخمور وبدأ يجوب الشوارع بغضب شديد، حيث استهدف النساء والفتيات على وجه الخصوص، وأصاب العشرات من الأطفال وقام بتمزيق وجوههم بأنيابه.

كما أفادت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن أحد ضحايا القرد البالغ عددهم 250 لقى حتفه، وتم القبض على القرد البالغ من العمر ست سنوات في نهاية المطاف ونقله إلى حديقة حيوان كانبور حيث اكتشف علماء الحيوان أنه كان مدمنًا على الكحول فحسب.

ويعتقد العلماء أن الرجل مالك القرد قد أطعمه لحوم أيضًا، وهو سبب محتمل آخر لغضبه الذي لم يفسره أحد حتى الأن، ولوحظ أيضًا أن القرد لديه ميل لمهاجمة حراس حديقة الحيوان ومحتمل أن سيهاجم القرود الأخرى إذا تم وضعه في قفص معهم، لذلك تقرر أنه سيبقى في قفص في حديقة الحيوانات لبقية حياته بمفرده.

ويعد هناك سلسلة من الأحداث والقصص المروعة عن القرود التي ظهرت من شبه القارة الهندية. وكانت من بين التهم الموجهة اليهم هي السطو والاختطاف والقتل. حيت تعرض مجموعة من العمال في المجال الصحي بالهند في نهاية الشهر الماضي، الى السرقة من قبل مجموعة من القرود، وسرقت القردة عينات دم لفيروس كورونا المستجد مما أثار مخاوف من أن ينشروا المرض مجدداً.