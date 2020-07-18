شكرا لقرائتكم خبر عن وافد في السعودية يمارس الفعل المشين مع الفتيات أمام كاميرا المراقبة .. وعند مراجعة المشاهد السابقة كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الجهات الأمنية السعودية من الإطاحة بشاب مقيم بعد تحرشة بالفتيات المتسوقات بمحافظة الأفلاج. ووفقًا لصحيفة "سبق" كشفت معلومات ان الشاب المقيم من جنسية عربية ويعمل في أحد المتاجر وتحرش بأكثر من فتاة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements وتم الرجوع لكاميرات المراقبة وتبين صحة الواقعة ، وعليه سيتم استكمال الإجراءات ومعاقبته نظامياً .

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