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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements حكمت محكمة تونسية بسجن المدونة آمنة الشرقي بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي .

وقضت المحكمة الابتدائية التونسية بسجن آمنة لمدة 6 أشهر وغرامة 2000 دينار بسبب نشر سورة مزعومة من تأليفها تحت عنوان "سورة كورونا". ودافعت المتهمة عن نفسها قائلة انها لم تذكر أن هذه آية قرآنية ولم تذكر فيها اسم الله أو الرسول . وأثارت آمنة الشرقي موجة من الجدل خلال مايو الماضي بعد تأليف سورة ونشرها في مدونة مما أدى للقبض عليها ثم محاكمتها.

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