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عدن - ياسمين التهامي - فاجئت الممثلة والفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها بظهور جديد رغم رحليها منذ ما يقرب من 10 أيام .

إلا أن هناك مفاجأة تنتظر جمهور وأسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، وهى مشاركتها في مسلسل جمجموم وبم بم الذي انتهت الفنانة الراحلة من تصوير دورها فيه خلال المارثون الرمضاني . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد

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وتظهر رجاء الجداوي كضيفة شرف في العمل ، مع الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا ومحمد سلام فيديو ، ويعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية ، حيث تشارك الجداوى بـ 7 مشاهد في أحداث المسلسل ، الذى يعد أولى بطولات توتا في الدراما التليفزيونية .

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وعلمت مصر العربية من أحد العاملين في العمل أن الفنانة رجاء الجداوي تظهر في الحلقة 14 والحلقة 15 من المسلسل ، بشخصيتها الحقيقية ، حيث تتعرض للعديد من الأزمات التي تجعلها تلجأ للدكتور جمجموم توتا لكى يعاونها في حلها ، وتتوالى الأحداث .

مسلسل جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق من نوعية أعمال الـ15 حلقة ، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ، وإخراج إسلام خيرى ، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى ، شيماء سيف ، محمد ثروت ، عمرو وهبة وآخرين .

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نعت النجمة رجاء الجداوي التي وافتها المنية مؤخرا بسبب مضاعفات كوفيد-19 .

ووصفت الصحيفة رجاء الجداوي بالنجمة العزيزة .

وقال تقرير أعده مراسل الصحيفة بالقاهرة ديكلان وولش أنه : رغم أنها نادرا ما تقوم بدور البطولة النسائية، لكن ذلك لم يقلص وضعها كإحدى أكثر الممثلات المحبوبات .

واستطردت نيويورك تايمز : في مشوار مهني غزير الإنتاج يمتد لستة عقود منذ العصر الذهبي للسينما المصرية في خمسينيات القرن المنصرم حتى شهور قليلة ماضية، شاركت الجداوي في أكثر من 300 مسرحية وفيلم ومسلسل .

ومضت تقول : هذا المزيج من الجمال والأداء الطبيعي والمهارة الكوميدية والذي شحذته أخلاقيات عمل بلا كلل جعلها ممثلة مفضلة عزيزة لأجيال متتابعة .

وماتت الجداوي يوم 4 يوليو في مستشفى العزل بمسقط رأسها الإسماعيلية بعد معركة دامت 6 أسابيع مع فيروس كورونا .

وقالت ابنتها أميرة مختار إن والدتها كانت تبلغ من العمر 85 عاما وقت الوفاة وفقا للصحيفة الأمريكية .

وتابعت نيويورك تايمز : بين هؤلاء الذين نعوا رجاء الجداوي الممثل البلجيكي جان كلود فان دام الذي التقى بها قبل شهور من وفاتها .

وكتب فان دام عبر حسابه على إنستجرام : لقد كانت مليئة بالحياة .

ونوه التقرير إلى أن اسم رجاء الحقيقي هو نجاة لكنها غيرته بعد أن بدأت مشوارها الفني.

وفي السادس من سبتمبر 1934، ولدت الجداوي، في وقت الاستعمار البريطاني لمصر.

وانفصل والدها وقتما كانت صغيرة في العمر وذهبت مع شقيقتها إلى خالتها الراقصة والفنانة تحية كاريوكا للإقامة معها.

وتعلمت الجداوي في مدارس راهبات حيث درست الإنجليزية والإيطالية والفرنسية.