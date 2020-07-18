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عدن - ياسمين التهامي -

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السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!.

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تعيين نساء للعمل في المساجد، وذلك في إطار تطوير النشاط الدعوي.



وفي التفاصيل، قال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل.



وأوضح «آل الشيخ» عبر حسابه في «تويتر» اليوم الجمعة، أنه من أجل ذلك حرصت الوزارة على تعيين مراقبات من النساء يعملن في الأقسام النسائية في المساجد، في إطار ضبط المُصليات ،

ولتطوير العمل الدعوي النسائي، وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة، والتي تشرف عليه الوزارة.