شاهد..(صورة خاصة ) تختزل الشعبية الجارفة للزعيم الراحل " صالح "..ماذا فعل أنصاره قبيل دقائق من وصوله لمنصه الساحة !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements نشر الناشط السياسي " محمد عبدالله الحضرمي " تغريدة قارن فيها بين الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " والقيادات الحالية للشرعية مبينا المفارقة التي تكمن في قدرة صالح على حكم اليمن بكافة محافظاته فيما عجر القيادة الراهنة عن السيطرة على مناطق نفوذها . وارفق " الحضرمي " صورة خاصة تظهر مدنيين يتسلقون اعمدة شهداء السبعين في انتظار وصول الرئيس " صالح " لاحدى فعاليات حزب المؤتمر التي اقيمت بميدان السبعين.

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