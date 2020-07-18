شكرا لقرائتكم خبر عن تناول برتقالة واحدة يوميًا يبعد عنك هذا المرض حتى بعد 50 سنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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تعتبر حالة الضمور البقعي مشكلة ترتبط بالتقدم في العمر، وتصيب العيون وقد يؤدي تطورها إلى فقدان الإبصار، لكن نتائج دراسة حديثة أظهرت أن الذين يأكلون برتقالة في اليوم على الأقل يقل خطر إصابتهم بالضمور البقعي بنسبة 60 بالمائة خلال الأعوام الـ 15 التالية لاتباع هذه العادة الغذائية.

أجريت الدراسة في جامعة سيدني باستراليا، ويعتقد الباحثون أن سبب هذا التأثير هو مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها البرتقال والتي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويد، وتعمل هذه المغذيات كمضادات للالتهاب.



وتوجد الفلافونويد في كثير من الفواكه والخضروات كما توجد في الشاي الأخضر، وتعمل كمضادات للالتهابات ما يدعم المناعة.

وبحسب البروفيسور باميني جوميناث المشرف على الأبحاث: "حتى عند تناول البرتقال مرة واحدة في الأسبوع يتحقق قدر من الفائدة الوقائية".

وكانت دراسات سابقة قد ركّزت على فوائد فيتامينات "سي" و"أ" و"غي" للوقاية من الضمور البقعي، بينما سلّط هذا البحث الضوء على مضادات الأكسدة وتأثيرها الوقائي من هذا المرض الذي يصيب العيون.

وبحسب دورية "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن"، يزداد خطر الإصابة بالضمور بالقعي بعد سن الـ 50، لكن بالإمكان تقليل هذا الخطر باتباع عادات غذائية تقلل التهابات الجسم، ومنها أكل الفواكه وخاصة البرتقال يومياً.