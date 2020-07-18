شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو للأمير محمد بن سلمان مع إيفانكا ترامب سيدفع ملايين الدولارات من اجل حذفه من اليوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - اثارت التصريحات الاخيرة لابنة الرئيس الامريكي ايفانكا ترامب ، بخصوص الامير محمد بن سلمان العديد من ردود الافعال ، حيث وصفها البعض بالتصريحات المليئة بالمجاملات ، في اشارة إلى أن ايفانكا معجبه بولي العهد السعودي .

وكانت ايفانكا ترامب ، قد وصفت الامير محمد بن سلمان بالشخصية المؤثرة والمحفزة بالشباب السعودي والعربي لما يتمتع به من صفات قيادية وطموح وحبه لوطنه وشعبه

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واعتبر متابعون النظرات التي وجهها الأمير محمد بن سلمان لايفانكا ترامب اثناء زيارتها للسعودية ظمن الوفد المرافق لوالدها ، اعتبروها بأنها نظرات اعجاب من الامير الشاب لابنة الرئيس الامريكي .

ورصدت عدسات الكاميرا عدة مواقف اظهرت الامير محمد بن سلمان وهو منهمك بالنظر لايفانكا ترامب ويحاول التقرب منها .

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